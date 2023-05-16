Биржевая цена бензина Аи-95 обновила рекорд 2021 года и выросла до 60,608 тысячи рублей за тонну

Санкт-Петербург, , 16:32 — REGNUM Цена бензина марки АИ-95 по итогам торгов на бирже выросла на 1,72% и составила 60,608 тысячи рублей за тонну, обновив рекорд 2021 года. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

АЗС Наталья Стрельцова (с) ИА REGNUM

Предыдущий ценовой максимум зафиксировали в сентябре 2021 года, тогда стоимость бензина АИ-95 составила 60,57 тысячи рублей за тонну. Бензин АИ-92 подорожал на 1,91%, до 52,282 тысячи рублей за тонну.

Как сообщало ИА REGNUM, с марта 2023 года Россия добровольно сократила добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. Это решение принято добровольно и без проведения переговоров со странами ОПЕК+. Позже Александр Новак сообщил о продлении этого решения до июня 2023 включительно. Как заявил вице-премьер, сокращение добычи нефти не приведёт к рискам для предприятий по её переработке. В настоящее время в России достаточно нефти, чтобы заводы могли производить бензин и дизельное топливо и их дефицита не наблюдалось.