Le Courrier picard: во Франции после интервью Макрона избили внучатого племянника его жены Брижит

Амьен, Франция, , 16:32 — REGNUM Внучатого племянника первой леди Франции Брижит Макрон Жан-Батиста Тронье, избили рядом с принадлежащей семье кондитерской в Амьене. Инцидент произошёл после телеинтервью главы государства Эммануэля Макрона, сообщила региональная ежедневная газета Le Courrier picard.

Брижит Макрон © Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости

В статье говорится, что одного из управляющих кондитерской Жана-Батиста Тронье и его отца Жана-Александра избили 15 мая в Амьене. После нападения полиция задержала восемь человек благодаря камерам видеонаблюдения.

Инцидент произошёл, когда Жан-Батист возвращался в кондитерскую, над которой он живет. На него набросились, били кулаками и ногами.

«У него повреждения на голове, на лице, на колене и на пальце», — рассказал отец пострадавшего.

В материале отмечается, что семья несколько месяцев боялась, что противники пенсионной реформы возьмутся и за них. В ходе акций группы протестующих неоднократно пытались приблизиться к кондитерской, которую охраняли силы правопорядка.

«Кондитерская не занимается политикой, у нас нет ничего общего с экономической и социальной политикой, которую проводят в стране», — сообщил газете Жан-Александр.

Как передавало ИА REGNUM, принятая в парламенте Франции без голосования пенсионная реформа вызвала волну протестов. Премьер-министр республики Элизабет Борн воспользовалась статьёй 49.3 конституции страны, чтобы провести этот законопроект, что стало причиной негодования французских депутатов, которые заявили о «конце демократии» в стране.

Эммануэль Макрон 15 апреля утвердил закон о пенсионной реформе во Франции, которая начнётся с осени 2023 года. 17 апреля он заявил, что французское общество «очевидно» не приняло эту реформу, и выразил сожаление по поводу того, что «консенсус по инициативе так и не был найден». Закон предполагает повышение минимального возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет. Подписание документа сопровождалось массовыми акциями протеста по всей стране.

25 апреля жители Гренобля в ходе акции протеста против пенсионной реформы сожгли чучело Эммануэля Макрона.