Берлин, 16 мая, 2023, 16:55 — ИА Регнум. Глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман, представляющая Свободную демократическую партию, назвала недопустимыми поставки Украине европейских истребителей Tornado или Eurofighter. Об этом она заявила 16 мая на радиостанции Deutschlandfunk.

Дарья Антонова ИА REGNUM Истребители МиГ-29

«Это связано с дальностью полёта машины и сложностью обучения», — сказала она.

Штрак-Циммерман считает, что этих истребителей не должно быть в небе над Украиной. При этом она призвала поставлять Киеву самолёты МиГ-29 советского производства или произведённые в США истребители F-16.

На вопрос о том, сможет ли ФРГ отправить на Украину больше немецких танков, Штрак-Циммерман ответила, что для этого нужно выкупить такую технику у других стран, которые в ней не нуждаются.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц и глава МИД Анналена Бербок неоднократно делали заявления, что Берлин не будет поставлять истребители Киеву. При этом глава правительства так же говорил и про танки Leopard, но потом их отправили на Украину. Есть сведения о первом бое с таким танком в зоне СВО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 мая в правительстве Великобритании сообщили, что на территории королевства предстоящим летом начнут готовить украинских пилотов для управления военными самолётами натовского образца. Кроме того, в Лондоне пообещали добиваться от других стран согласия предоставить Киеву истребители F16.