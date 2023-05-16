США продлили на полгода экспортные ограничения против авиакомпании «Россия»

Вашингтон, , 16:29 — REGNUM Соединённые Штаты продлили ограничения против авиакомпании «Россия» на 180 дней. Постановление об этом 16 мая поступило в электронную базу Федерального реестра (сборник документов американского правительства).

Самолет авиакомпании «Россия» © Илья Наймушин/РИА Новости

«Я удовлетворяю запрос <…> о продлении действия распоряжения о временном отказе [в предоставлении экспортных привилегий], изданном 15 ноября 2022 года. Я считаю, что продление этого распоряжения необходимо с точки зрения общественных интересов <…>», — говорится в постановлении, которое подписал помощник главы минторга США Мэтью Акселрод.

Постановление считается вступившим в силу с момента опубликования и на 180 дней продлевает срок действия существующих ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация США в ближайшие дни собирается ввести дополнительные санкции против тех, кто вовлечён в военно-техническое сотрудничество России и Ирана. Он добавил, что Иран якобы планирует купить у России ударные вертолёты, радары и учебно-боевые самолеты Як-130 на миллиарды долларов. При этом и Москва, и Тегеран неоднократно отвергали версии о якобы поставках России иранских беспилотников для их использования на Украине.