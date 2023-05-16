Клишас: в Госдуму внесли поправки о задержании до 30 суток в зоне действия военного положения

Москва, , 16:47 — REGNUM Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил 16 мая, что в Госдуму внесли поправки о наказании за нарушения на территориях, где действует военное положение.

Андрей Клишас Дарья Драй © ИА REGNUM

Речь идёт о возможности задержания до 30 суток лиц, нарушивших указы, регулирующие деятельность на данных территориях, и о принудительном контролируемом перемещении граждан с этих территорий. Клишас выступил одним из авторов инициативы.

Военное положение действует в четырёх российских регионах — Луганской и Донецкой Народных Республиках, а также Запорожской и Херсонской областях.