МИД Украины объявил о вступлении страны в киберцентр НАТО в Таллине

Таллин, , 16:12 — REGNUM Украину приняли в CCDCOE — центр НАТО по вопросам сотрудничества в области киберзащиты, сообщил украинский МИД в Twitter.

Украина при НАТО Сергей Корсун © ИА REGNUM

«Сегодня в штаб-квартире центра НАТО по вопросам сотрудничества в области киберзащиты в Таллине официально поднят государственный флаг Украины, что знаменует официальное присоединение Украины к центру», — сообщило внешнеполитическое ведомство.

МИД также поблагодарил страны — спонсоры CCDCOE, особенно Эстонию.

Украина подала заявку на присоединение к работе киберцентра НАТО в августе 2021 г., но альянс не смог принять решение в пользу Киева из-за протеста Венгрии в февраля прошлого года.

В марте 2023 года страны — члены НАТО решили предоставить Украине статус страны — участницы кибер-НАТО.