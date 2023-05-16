Украину приняли в кибер-НАТО
Таллин, 16 мая 2023, 16:12 — REGNUM Украину приняли в CCDCOE — центр НАТО по вопросам сотрудничества в области киберзащиты, сообщил украинский МИД в Twitter.
«Сегодня в штаб-квартире центра НАТО по вопросам сотрудничества в области киберзащиты в Таллине официально поднят государственный флаг Украины, что знаменует официальное присоединение Украины к центру», — сообщило внешнеполитическое ведомство.
МИД также поблагодарил страны — спонсоры CCDCOE, особенно Эстонию.
Украина подала заявку на присоединение к работе киберцентра НАТО в августе 2021 г., но альянс не смог принять решение в пользу Киева из-за протеста Венгрии в февраля прошлого года.
В марте 2023 года страны — члены НАТО решили предоставить Украине статус страны — участницы кибер-НАТО.