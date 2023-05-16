Красногорск, 16 мая, 2023, 16:06 — ИА Регнум. Сын бывшего президента Узбекистана Пётр Каримов, попавший в полицию за избиение жены, после того как его отпустили из участка не вернулся домой. Об этом Telegram-каналу «112» сообщила супруга Каримова Юлия Сметанкина.

Мария Девахина/РИА Новости Сотрудники полиции

Она призналась, что волнуется и собирается написать заявление о пропаже мужа.

Девушка также рассказала подробности ссоры, которая завершилась рукоприкладством. По её словам, муж пришёл ночью выпивший и потребовал денег на билет до Ташкента и отель. На родину он собирался ехать для того, чтобы участвовать в следственных действиях с человеком, ранее обманувшим его и лишившим финансов.

Сметанкина решила не пускать супруга в таком состоянии и отказалась дать ему денег. Вышедший из себя Каримов несколько раз ударил жену по голове телефоном. Женщина призналась, что он и раньше уже поднимал на неё руку, но так сильно не бил никогда за все три года совместной жизни.

Зла на мужа девушка не держит и надеется, что с ним не случилось ничего плохого.

Как сообщало ИА REGNUM, сын бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова избил супругу в подмосковном Красногорске. Инцидент произошёл в многоэтажном доме на Подмосковном бульваре.

Женщина в результате происшествия оказалась в больнице с различными травмами. Медики диагностировали у неё тупую травму живота, сотрясение мозга и кровотечение.

Каримова допросили и отпустили из отдела полиции. Полицейские устанавливают обстоятельства дела. Сын бывшего президента Узбекистана сейчас находится в статусе подозреваемого.