NBC News: американские военные на пенсии задолжали государству почти $7 млн

Вашингтон, , 15:59 — REGNUM Из-за системной ошибки в Пентагоне более 1,2 тысячи военных военно-морского флота (ВМС) США на пенсии оказались должны государству почти $7 млн. Об этом сообщило NBC News.

Флаг США Иван Шилов © ИА REGNUM

В статье говорится, что федеральное правительство пытается взыскать деньги, направленные американским военным по ошибке в качестве ежемесячных выплат. В течение четырёх лет военные получали больше положенной суммы. Теперь из-за ошибки личные долги американских военных варьируются от 35 долларов до более чем 70 тысяч. При этом средняя сумма переплаты на человека составляет 2700 долларов.

Уточняется, что время неактивной резервной службы пенсионеров ВМС США было неправильно засчитано как действительная военная служба.

Системная ошибка, затрагивающая пенсионеров ВМФ, была не единственной в службах Пентагона. Так, около 65 стоматологов и врачей МВФ на пенсии оказались должны государству после того, как была обнаружена ошибка в расчете их пенсионных средств за три года.