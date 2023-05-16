Депутат бундестага Райнхольд остался без работы из-за любви к бывшей порноактрисе

Берлин, , 15:59 — REGNUM Депутат германского бундестага Хаген Райнхольд ушёл в отставку из-за связи с бывшей порноактрисой Анинной Укатис. Об этом 16 мая сообщила немецкая газета Bild.

Хаген Райнхольд с Анинной Укатис © IMAGO/Eventpress Kochan/Global Look Press

Отмечается, что 45-летний депутат от входящей в правящую коалицию либеральной Свободной демократической партии также с 2017 года являлся депутатом бундестага от немецкой федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания.

Райнхольд почти 30 лет находится в браке с Каролине Прайслер, в котором у него родилось трое детей, однако в декабре 2022 года мужчина принял решение уйти к экс-порноактрисе. Последняя, как и жена депутата, также состоит в СвДП и участвует в политической жизни страны.

Однако роман Райнхольда также негативно оценили в партии, а в апреле текущего года региональный съезд потребовал, чтобы политик покинул ряды политической силы, лишив его места в руководстве земельного партийного отделения. После этого депутат ушёл в отставку, передал свою должность другому члену партии и возглавил строительную фирму.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля бывшая американская порноактриса Сторми Дэниелс заявила, что готова дать показания в суде против экс-президента США Дональда Трампа. По её мнению, политик больше не является неприкасаемым.