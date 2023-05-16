Москва, , 15:50 — REGNUM В Москве полиция начала розыск девушки, пропавшей после свидания с парнем из Tinder. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Полиция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В полицию обратилась подруга исчезнувшей девушки Кадрии. По словам заявительницы, в субботу вечером они проводили время в ресторане «Бор» на Пятницкой. Кадрия рассказала подруге, что познакомилась в Tinder с молодым человеком и они договорились о свидании в том же ресторане.

Подруга пропавшей девушки уехала раньше, какое-то время приятельницы ещё переписывались в мессенджере, а потом Кадрия перестала выходить на связь.

С тех пор о девушке ничего не известно ни родственникам, ни знакомым. Телефон выключен. В связи с этим полиция занялась розыском девушки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что во Владивостоке пропала студентка Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Перед исчезновением она сказала отцу, что её преследуют и хотят убить. Студентка вышла из университета, а спустя четыре часа телефон девушки был переведён на голосовую почту. С тех пор пропавшая не выходила на связь.

Позже тело 19-летней девушки обнаружили в море недалеко от острова Русский.