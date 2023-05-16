Нью-Йорк, США, 16 мая, 2023, 15:49 — ИА Регнум. Обещая Киеву очередные поставки продукции военного назначения, президент Франции Эммануэль Макрон слукавил. Такое мнение высказал автор статьи в The New York Sun Энтони Грант.

EPA/LUDOVIC MARIN/POOL/ТАСС Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон

По его словам, французский лидер вынашивает хитрый план, согласно которому его страна должна оказывать поддержку Украине, но в гораздо меньших объёмах, чем США и Великобритания.

«Макрон «подмигнул Кремлю», пообещав ограниченную помощь Киеву», — написал Грант.

Автор публикации считает, что российский лидер Владимир Путин, вероятно, положительно отнесётся к такому манёвру Франции.

По мнению Гранта, Парижу следует сохранять отношения с Москвой, по крайней мере, по нескольким причинам ― из-за зависимости французской атомной энергетики от России и желания крупнейших французских корпораций вернуться в страну.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Макрон провёл переговоры с украинским лидером в Париже. По итогам переговоров Елисейский дворец опубликовал заявление, в котором сказано, что Франция в ближайшие недели намерена обучить несколько украинских батальонов и оснастить их десятками бронемашин, а также лёгкими танками AMX-10RC.

Такое решение вызвало осуждение со стороны читателей газеты Le Figaro.

Французский политик, бывший член Европарламента, лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что возрастание военной поддержки Украины, как предлагает Макрон, станет убийственным для Франции. Он назвал «безумным» заявление президента об увеличении военной поддержки Украины на фоне его же слов о невозможности финансировать пенсии.