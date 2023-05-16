В США заявили, что контрнаступление ВСУ даст преимущество России
Вашингтон, 16 мая 2023, 16:04 — REGNUM Запад уповает на контрнаступление украинских войск, но в действительности оно разрушит все его надежды и даст преимущество России. С такой позицией выступили авторы издания Foreign Affairs, заявившие 16 мая, что результат действий ВСУ вряд ли окажется таким, каким его хотели бы видеть западные партнёры Киева.
В статье отмечается, что европейские чиновники, выступающие за постоянные отправки Киеву всё новых и новых пакетов военной помощи, «постоянно испытывают разочарование».
«Путин может предположить, что это наступление представляет собой высшую точку западной помощи Украине и что со временем Россия будет способна истощить ВСУ. Москва уверена, что предстоящая атака Киева будет разовой акцией. Россия может считать, что время ещё на её стороне», — говорится в материале.
Авторы также отметили, что коллективному Западу стоит активнее планировать будущее Украины вне потенциального контрнаступления, так как исторически конфликты никогда не завершались быстро и просто.
Между тем ранее американский генерал в отставке Марк Хертлинг заявил, что ВСУ не готовы к проведению контрнаступления. По его словам, оно требует концентрации сил и техники, особой точности в целеуказании и ударах и многого другого; но армия Украины не предприняла ничего подобного, написал он в своей в колонке для The Washington Post.
Аналогичного мнения придерживается офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер, заявивший, что Киев, скорее всего, никогда не решит, что действительно готов к этому.
Более того, сам украинский президент ранее говорил о том, что ВСУ пока не готовы к контрнаступлению и нужна дополнительная помощь. Украинский лидер заявил об ожидании в рядах ВСУ бронетехники и ещё «некоторых вещей».