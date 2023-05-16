Вашингтон, 16 мая, 2023, 16:04 — ИА Регнум. Запад уповает на контрнаступление украинских войск, но в действительности оно разрушит все его надежды и даст преимущество России. С такой позицией выступили авторы издания Foreign Affairs, заявившие 16 мая, что результат действий ВСУ вряд ли окажется таким, каким его хотели бы видеть западные партнёры Киева.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

В статье отмечается, что европейские чиновники, выступающие за постоянные отправки Киеву всё новых и новых пакетов военной помощи, «постоянно испытывают разочарование».

«Путин может предположить, что это наступление представляет собой высшую точку западной помощи Украине и что со временем Россия будет способна истощить ВСУ. Москва уверена, что предстоящая атака Киева будет разовой акцией. Россия может считать, что время ещё на её стороне», — говорится в материале.

Авторы также отметили, что коллективному Западу стоит активнее планировать будущее Украины вне потенциального контрнаступления, так как исторически конфликты никогда не завершались быстро и просто.

Между тем ранее американский генерал в отставке Марк Хертлинг заявил, что ВСУ не готовы к проведению контрнаступления. По его словам, оно требует концентрации сил и техники, особой точности в целеуказании и ударах и многого другого; но армия Украины не предприняла ничего подобного, написал он в своей в колонке для The Washington Post.

Аналогичного мнения придерживается офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер, заявивший, что Киев, скорее всего, никогда не решит, что действительно готов к этому.

Более того, сам украинский президент ранее говорил о том, что ВСУ пока не готовы к контрнаступлению и нужна дополнительная помощь. Украинский лидер заявил об ожидании в рядах ВСУ бронетехники и ещё «некоторых вещей».