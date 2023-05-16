В Кремле анонсировали совещание Путина с кабмином на тему доступности товаров в новых субъектах

Москва, , 15:32 — REGNUM Президент России Владимир Путин проведёт 17 мая совещание с Кабинетом министров в формате видеоконференции, сообщили в Кремле.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Российский лидер обсудит с кабмином повышение доступности товаров в новых субъектах России. С докладами выступят зампредседателя правительства Денис Мантуров и руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский.

«Будет рассмотрен ряд актуальных текущих вопросов», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин заявил о принятии программ социально-экономического развития новых регионов. Хуснуллин отметил, что особое внимание в них уделили созданию и сохранению рабочих мест, а также запуску производств, повышению уровня зарплат, обеспечению жителей новых регионов всеми мерами государственной социальной поддержки, оказанию образовательных и медицинских услуг. Вице-премьер обратил внимание на то, что эти меры позволят интегрировать новые регионы в правовое, экономическое, культурное, образовательное пространство России, повысить уровень жизни граждан новых субъектов до среднероссийских показателей к 2030 году.

Путин 2 мая заявил, что Россия будет и дальше последовательно и системно добиваться, чтобы жизнь в городах и поселках новых регионов возвращалась в нормальное русло. Глава государства высказал слова благодарности всем российским регионам за оказываемую поддержку новым субъектам России, а также сказал спасибо всем людям, кто работает над возобновлением нормальной жизнедеятельности в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.