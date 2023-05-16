Ташкент, , 15:28 — REGNUM В Узбекистане отменили концерты группы Дианы Арбениной «Ночные снайперы». Организаторы перенесли выступления, запланированные в трёх городах на май, не уточнив, на какой срок. Об этом сообщил билетный оператор iticket. uz в Telegram-канале.

Диана Арбенина © Екатерина Чеснокова/РИА Новости

«В связи с невозможностью выполнения технических райдеров — концерты Дианы Арбениной, группы «Ночные снайперы» в Ташкенте — 17 мая 2023 года, в Самарканде — 18 мая 2023, в Бухаре — 19 мая 2023 будут перенесены», — говорится в объявлении.

Зрителям, уже успевшим приобрести билеты, пообещали, что они будут действительны, когда организаторы определятся с новыми датами концертов. Конкретные числа пока не названы, но предполагается, что они станут известны в июне.

Ранее концерты рок-группы «Ночные снайперы» стали один за другим отменять в России. Так, отменили запланированные на апрель выступления Арбениной в Ульяновске, Чебоксарах, Перми, Уфе, Ижевске, Казани. Причиной, как сообщалось в СМИ, стала негативные высказывания певицы в отношении российской спецоперации на Украине.

По высказываниям певицы в Генпрокуратуру поступило заявление с просьбой о проверке их содержания , а дискредитацию российской армии. Инициатором запроса стал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Рок-группа отменила все концерты, запланированные в России на апрель 2023 года, Арбенина сообщила, что это сделала из-за страха. Чего конкретно она опасалась, музыкант не уточнила.