Бердянск, Запорожская область, 16 мая, 2023, 15:24 — ИА Регнум. Украинские военные нанесли удар ракетами по территорию элеватора в Бердянске. Об этом 16 мая сообщили журналистам в оперативных службах Запорожской области.

Александр Гальперин/РИА Новости Сгоревшее зерно

«Около 13:00 мск террористический киевский режим совершил ракетный удар по селу Берестовому Бердянского района. Попадание пришлось на территорию элеватора и по складским помещениям», — сказал представитель экстренных служб.

Он добавил, что из-за обстрела ВСУ вспыхнул пожар и выбило стёкла в расположенных поблизости домах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 16 мая, украинские войска разрушили школу при обстреле посёлка Красный Партизан в ДНР. В результате обстрела никто не пострадал.

Также ранее 16 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков осудил обстрел Белгородской области запрещёнными боеприпасами с фосфором, совершённый накануне украинскими войсками. Он уточнил, что именно из-за этого ВС России и проводят спецоперацию на Украине.