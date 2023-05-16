Глава Рособрнадзора Музаев: в ближайшие годы ЕГЭ не будут переводить в компьютерный формат

Москва, , 15:38 — REGNUM Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в России в ближайшее время будет в цифровом формате только для сдачи заданий по информатике. Об этом 16 мая сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев во время выступления на горячей линии, трансляцию которой организовало ведомство на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

ЕГЭ Иван Шилов © ИА REGNUM

Он считает нецелесообразным наращивать количество компьютеров только ради проведения ЕГЭ. Музаев также отметил, что не видит причин, по которым это нужно делать.

«На качество освоения предмета такой подход не влияет. Поэтому мы не планируем переход на компьютерный формат по этим предметам», — сказал глава Рособрнадзора.

Музаев также заявил, что, скорее всего, в течение следующих десяти лет форму ЕГЭ не будут существенно менять.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте премьер-министр России Михаил Мишустин, комментируя общественный запрос на отмену ЕГЭ, отметил, что прежде, чем принимать такое решение, нужно оценить всё, тщательно взвесить, а также серьёзно обсудить. Для выпускников в новых регионах до 2026 года будет выбор: сдавать единый экзамен или нет.

При этом Музаев в марте сообщил, что вопрос об отмене ЕГЭ не обсуждали и даже не поднимали. По его данным, такого запроса не было ни от учителей, ни от министерств.

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