Замминистра энергетики Украины Колесник: запасов топлива в стране хватит максимум на 30 дней

Киев, , 15:33 — REGNUM В министерстве энергетики Украины заявили о критически малом запасе топлива. Замглавы ведомства Николай Колесник отметил 16 мая, что в случае прекращения поставок страна сможет удовлетворять потребность в нефтепродуктах в течение максимум 30 дней.

Бензин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Этого критически мало», — привёл его слова Telegram-канал «Политика Страны».

Колесник заявил, что в связи с такой обстановкой в минэнерго планируют сформировать минимальные запасы нефтепродуктов.

Ранее в украинском минэнерго предупреждали о повышении тарифов на электроэнергию. Замминистра энергетики страны Фарид Сафаров предупредил, что тарифы поднимутся, и назвал это вынужденной мерой. Он напомнил, что любые изменения в пики роста являются трудными, но вынужденными решениями.