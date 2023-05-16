Новосибирск, , 15:18 — REGNUM Главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) СО РАН Валерия Звегинцева, задержанного по обвинению в государственной измене, отправили под домашний арест. Такую меру пресечения ему избрал Советский районный суд в Новосибирске. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Валерий Звегинцев Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 7 июня в отношении Звегинцева Валерия, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Госизмена»)», ― говорится в сообщении.

По информации управления судебного департамента в Новосибирской области, постановление суд вынес 7 апреля. Его не обжаловали, поэтому оно вступило в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения (СО) РАН Валерия Звегинцева заподозрили в государственной измене. Об этом стало известно из открытого письма, опубликованного на сайте института.

В ИТПМ напомнили, что за последний год по той же статье УК РФ также арестовали ещё двух выдающихся учёных-аэродинамиков института Анатолия Маслова и Александра Шиплюка. Сотрудники ИТПМ СО РАН попросили российские власти, представителей научного сообщества и промышленных организаций защитить отечественную аэродинамическую науку.

Известно, что Звегинцева задержали почти три недели назад. Поводом для ареста стала статья о газовой динамике в иранском журнале, которая, по его словам, до публикации прошла две экспертизы о возможной секретности.

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