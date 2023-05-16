Москва, , 15:18 — REGNUM Пожар, вспыхнувший в ангаре на юго-востоке Москвы, локализовали, сообщили 16 мая в МЧС РФ.

Борьба с пожаром в ангаре на юго-востоке Москвы Кадр из видео. МЧС России

«В 14:54 пожар локализован», — цитирует пресс-службу ведомства ТАСС.

В управление МЧС по Москве в 12:33 мск поступило сообщение о пожаре в юго-восточной части города. Загорелся отдельно стоящий ангар.

Возгорание распространилось на площади 1800 кв. м, к тушению пожара привлекли вертолёт Ка-32 Московского авиационного центра. О пострадавших не сообщалось.