Дипломат Гаврилов: «оружейный тур» Зеленского показывает готовность Запада к эскалации

Вена, , 15:11 — REGNUM «Оружейный тур» украинского президента Владимира Зеленского продемонстрировал готовность западных стран, и в первую очередь — Великобритании, к эскалации конфликта на Украине. Об этом 16 мая заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире телеканала «Россия-24».

Игры европейских лидеров Сергей Корсун © ИА REGNUM

«Оружейный тур» Зеленского показал готовность западников, особенно Британии, способствовать большей эскалации конфликта, направляя больше вооружений», — сказал он.

Глава российской делегации отметил, что на этом фоне ситуация осложняется, и уточнил, что теперь начинается момент, когда будут наблюдаться либо эскалация конфликта, либо война логистик. Гаврилов пояснил, что последняя подразумевает более качественное, быстрое и большее количество произведённых оружия и боеприпасов одной из сторон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 16 мая, официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь заявил, что мировому сообществу необходимо оказывать содействие в вопросе мирного урегулирования конфликта на Украине, а не становиться схожим с США, поставляющими ВСУ оружие и содействующими эскалации конфликта. Он подчеркнул, что Штатам необходимо перестать клеветать на другие государства, и добавил, что Китай считает неприемлемой политику американской стороны, пытающейся вынудить другие страны занять ту или иную сторону в конфликте на Украине.