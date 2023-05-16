Владивосток, 16 мая, 2023, 15:06 — ИА Регнум. Пропавшую во Владивостоке студентку Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) нашли мёртвой, сообщил Telegram-канал 112.

Виталий Аньков/РИА Новости Русский мост на остров Русский

По информации источника, тело 19-летней девушки обнаружили в море недалеко от острова Русский.

«Предварительно, девушка утонула», — говорится в сообщении.

Как накануне сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке третьи сутки ищут пропавшую студентку ДВФУ. Перед исчезновением она сказала отцу, что её преследуют и хотят убить. О пропаже первокурсницы Светланы Куулар из Тывы в полицию сообщила её сестра. Девушка рассказала, что Светлана также жаловалась подруге, что за ней следят.

Известно, что студентка вышла из университета 12 мая в 15:00 и, предположительно, села в автобус. Спустя четыре часа её телефон был переведён на голосовую почту. Позже на набережной Владивостока нашли чемодан, но вещей Светланы в нём не оказалось.