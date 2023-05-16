Москва, 16 мая, 2023, 15:04 — ИА Регнум. Российские военные в ночь на 16 мая уничтожили в Киеве американский зенитно-ракетный комплекс Patriot. В поражении цели ВКС России успешно применили гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал». Об этом в ходе брифинга 16 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ЗРК Patriot

«Высокоточным ударом гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» в городе Киеве поражен зенитный ракетный комплекс Patriot производства США», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что один из двух ЗРК Patriot, обещанных Украине и США, ставший целью «Кинжала», передали ВСУ в марте 2023 года. Этот ЗРК на Западе позиционировали, как самую современную западную систему противоракетной обороны средней дальности. Однако на тот момент практики её использования против гиперзвуковых российских ракет «Кинжал» не было.

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Получив на вооружение новое оружие — гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал», — российские ВКС стали способны уничтожать наземные и морские цели более точно, не опасаясь противодействия ПВО. Траектория полета ракеты сначала пролегает в верхних областях атмосферы, по дуге возвращаясь к Земле для более тонких маневров. Обладая малой радиолокационной заметностью и высокой маневренностью, «Кинжал» способен развивать гиперзвуковую скорость после запуска с воздуха.