Недалеко от места подрыва «Северный поток» зафиксировали неизвестные подземные толчки

Копенгаген, , 15:09 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали во вторник, 15 мая, рядом с местом подрыва «Северных потоков» подземные толчки неизвестного происхождения. Их почувствовали жители датского острова Борнхольм, вблизи которого в сентябре 2022 года взорвали газопроводы.

Сейсмограф Анастасия Павлова © ИА REGNUM

По данным Bloomberg, поначалу сейсмологи предположили, что толчки стали результатом землетрясения или контролируемого взрыва в соседней Польше. Но дополнительный анализ данных позволил судить, что они ни при чём. В качестве предварительной версии происхождения толчков называются «волны акустического давления от событий в атмосфере».

Как сообщало ИА REGNUM, взрывы на нескольких нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток ― 2» произошли в сентябре 2022 года. В России возбудили уголовное дело по статье об акте международного терроризма. Со ссылкой на разведданные, изученные чиновниками США, The New York Times (NYT) в начале марта сообщила, что за атакой на «Северные потоки» может стоять проукраинская группировка. С версией о том, что подрыв газопроводов системы «Северный поток» могла совершить некая «проукраинская группировка», выступило также немецкое издание Die Zeit.

Журналист Сеймур Херш в феврале опубликовал свое расследование взрывов на «Северных потоках», в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.

Журналист утверждал, что США хотели предотвратить проведение Россией спецоперации на Украине, шантажируя Москву подрывом «Северных потоков». Так, после его расследования в западной прессе появились публикации с различными версиями теракта на газопроводах. Согласно одной из таких версий, трубопровод подорвала «проукраинская группа», также выдвигались теории о российском участии. 24 апреля Херш заявил, что администрация президента США Джо Байдена никогда не станет проводить честное расследование подрыва «Северных потоков».