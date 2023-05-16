* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Мелитополь, , 14:57 — REGNUM Между боевиками украинского националистического формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и членами местных криминальных группировок в городе Запорожье, временно захваченном ВСУ, произошла перестрелка. Об этом 16 мая рассказал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире телеканала «Соловьев Live».

Запорожье Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В самом городе Запорожье <…> происходят очень интересные вещи. Конкретно: это перестрелка между боевиками «Азова», вот этого нацистского подразделения, и местным криминалом», — сказал он.

Глава движения уточнил, что перестрелку зафиксировали днём 15 мая в районе Малого рынка, который находится в центре города, и в результате неё получили ранения как минимум пять–шесть человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая стало известно, что российские артиллеристы совершили огневой налёт на пункт временной дислокации нацформирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) у Катериновки в ДНР. Также удар нанесли по огневым позициям ВСУ в Белогоровке и Часове Яре.