Автоэкспедиция пройдёт вокруг Азовского моря в честь 5-летия платформы Россия ― страна возможностей

Солнечногорск, Московская область, , 15:07 — REGNUM Первая в России автомобильная экспедиция вокруг Азовского моря стартовала 16 мая. Она приурочена к пятилетию президентской платформы. Об этом сообщила пресс-служба платформы.

Первая автомобильная экспедиция вокруг Азовского моря — внутреннего моря России Россия — страна возможностей

Колонна брендированного транспорта отправилась из мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске Московской области. Она проедет через 11 регионов России, в каждом из которых будут проходить различные мероприятия. В частности, экспедиция заедет в Донецкую и Луганскую народные республики, а также в Херсонскую и Запорожскую области. Её участники посетят значимые и памятные места регионов, культурно-исторические объекты, включённые в маршрут, проведут встречи с жителями, финалистами и участниками проектов платформы.

«Экспедиция также будет связующей нитью между двумя значимыми для истории платформы местами: первым филиалом платформы ― Мастерской управления «Сенеж», откуда мы сегодня стартуем, и представительством платформы в Луганской Народной Республике, где мы завершим наш маршрут», ― рассказал генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей», и. о. ректора Президентской академии Алексей Комиссаров.

Участники экспедиции привезут в новые российские регионы русскую классику ― книги Пушкина, Достоевского, Толстого, Блока, Ахматовой, Гумилева, музыкальные инструменты для Домов культуры и спортивный инвентарь для сельских школ. Приют для животных в Луганске получит партию кормов.

В Бердянске платформа внесёт свой вклад в увековечивание первой в истории России автомобильной экспедиции «Россия — страна возможностей» вокруг Азовского моря. Профессиональный водолаз, который ранее вошел в Книгу рекордов Гиннесса, опустит 50-килограммовый камень с символикой пятилетия платформы и автомобильной экспедиции на дно Азовского моря ― внутреннего моря России.

Как отметили в пресс-службе, основная цель мероприятия ― показать полный спектр возможностей для жителей России, а также интегрировать жителей новых субъектов в проекты платформы «Россия — страна возможностей».

В рамках автомобильной экспедиции участники преодолеют 2800 км.

Автономная некоммерческая организация «Россия ― страна возможностей» создана по инициативе президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Это открытая площадка для общения талантливых и неравнодушных людей всех возрастов, обмена опытом между школьниками, студентами, профильными специалистами, предпринимателями, управленцами и волонтерами.

Наблюдательный совет АНО «Россия ― страна возможностей» возглавляет российский лидер Владимир Путин. За годы работы платформы участие в её 26 проектах приняли почти 18 млн человек из всех регионов России и 150 стран мира.