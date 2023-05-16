Президент ЮАР Рамафоса: Путин и Зеленский согласились принять миссию глав африканских государств

Кейптаун, , 14:55 — REGNUM Лидеры России и Украины согласились принять миссию африканских лидеров по мирной инициативе. Об этом 16 мая заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса на пресс-конференции с премьером Сингапура.

Сирил Рамафоса © Михаил Метцель/ТАСС

В телефонном разговоре президент ЮАР обсудил этот вопрос с главами двух государств Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

«Оба лидера, с которыми я имел возможность поговорить, согласились, что они готовы принять миссию глав африканских государств в Москве и Киеве», — сказал глава африканского государства.

Рамафоса также заявил, что договорился с обоими президентами начать подготовку к взаимодействию по этому вопросу с африканскими лидерами. Об этой инициативе он уведомил генсека ООН Антониу Гутерриша и офис Африканского союза.

Как сообщало ИА REGNUM, президент ЮАР Рамафоса ранее заявил, что группа африканских стран работает над поиском мирного разрешения украинского кризиса. Он также рассказал о регулярных телефонных разговорах с лидерами России и Украины и об обмене мнениями по этому вопросу. В качестве своей задачи он назвал содействие мирному завершению кризиса.

Также Рамафоса заявил 15 мая, что ЮАР никогда не будет принимать чью-либо сторону в соперничестве мировых держав, в том числе и в рамках конфликта на Украине, однако это не говорит о том, что у страны нет своей позиции по этому вопросу. Ключом к разрешению конфликта на Украине, согласно его заявлению, станет совместная работа международного сообщества по досрочному прекращению боевых действий и предотвращению дальнейших жертв путем поддерживания конструктивного диалога.