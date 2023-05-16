Варшава, 16 мая, 2023, 14:40 — ИА Регнум. Экс-президент Польши Бронислав Коморовский обратился к действующему главе минобороны республики Мариушу Блащаку с призывом уйти в отставку. Он заявил об этом 16 мая в эфире радиостанции RMF FM.

Mateusz Wlodarczyk/Zuma/TASS Бронислав Коморовский

«Если он (Блащак. — Прим. ред.) является человеком чести, то должен сам пойти в отставку, а не пытаться сделать козлом отпущения одного из подчинённых ему генералов», — сказал он, комментируя ситуацию с найденными в 15 км от Быдгоща обломками «неопознанного воздушного военного объекта».

Коморовский отметил, что, по его мнению, на сегодняшний день польское военное ведомство не может работать в нормальном режиме в таком персональном составе.

«Не может функционировать ведомство, в котором начальник генерального штаба утверждает, что проинформировал министра национальной обороны об инциденте с российской ракетой, министр этого не комментирует, а обвиняет другого генерала в ненадлежащем исполнении обязанностей», — пояснил бывший польский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля в лесу на северо-западе Польши, недалеко от Быдгоща, обнаружили обломки «неопознанного воздушного военного объекта». В польском минобороны отметили, что находка не угрожает безопасности жителей.

Позднее радиостанция RMF FM уточнила, что находкой оказалась ракета класса «воздух — земля» с надписями на русском языке. Также отмечалось, что объект могла использовать в качестве мишени во время учений польская армия.