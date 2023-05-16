Госдума приняла закон о денонсации договора об обычных вооруженных силах в Европе

Москва, , 14:41 — REGNUM Госдума приняла на пленарном заседании 16 мая закон «О денонсации Российской Федерацией Договора об обычных вооружённых силах в Европе» (ДОВСЕ), сообщили на сайте парламента.

Государственная дума Иван Шилов © ИА REGNUM

«Депутаты Государственной думы на пленарном заседании единогласно поддержали денонсацию Российской Федерацией Договора об обычных вооружённых силах в Европе. Документ был внесён в ГД президентом РФ Владимиром Путиным», — сообщили в парламенте.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что ДОВСЕ устанавливал равновесие сил на пониженных уровнях стран — участниц двух военно-политических союзов — Организации Варшавского договора и НАТО. Договор ограничивал возможности размещения обычных вооружений этих стран вдоль линии соприкосновения.

«С начала 90-х годов договор под воздействием масштабных военно-политических изменений, прежде всего связанных с расширением НАТО, во многом устарел и утратил связь с действительностью», — говорится в документе.

В Госдуме напомнили, что Россия приостановила участие в ДОВСЕ в 2007 году. Как отмечается в пояснении к законопроекту, с тех пор ситуация на европейской территории в области обычных вооружений заметно ухудшилась.

«США и их союзники проводят линию на военную конфронтацию с Россией, чреватую катастрофическими последствиями. Текущее положение дел требует принятия мер по денонсации договора и началу внутригосударственных процедур по выходу из него РФ, по завершении которых депозитарию (Нидерланды. — Прим. ред.) и другим государствам-участникам направят соответствующие уведомления», — отмечается в пояснительной записке.

Одновременно с денонсацией ДОВСЕ для России автоматически прекращается действие ряда связанных с ним международных договоров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин 10 мая подписал распоряжение о внесении законопроекта о денонсации ДОВСЕ в Госдуму. Несмотря на то, что РФ ещё в 2007 году приостановила участие в договоре, формально она считалась его участником. Замлавы МИД Сергей Рябков, назначенный представителем президента при рассмотрении вопроса о денонсации в Госдуме и Совфеде, заявил 16 мая, что Россия не планирует возвращаться к ДОВСЕ.