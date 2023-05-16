Брюссель, 16 мая, 2023, 14:42 — ИА Регнум. Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано во вторник, 16 мая, заявил, что Брюссель сожалеет о решении Грузии возобновить авиасообщение с Россией. По его словам, это заставляет усомниться в желании Тбилиси попасть в европейское экономические и политическое пространство.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

«ЕС и ряд партнёров ввели санкции против российского авиасектора, мы не разрешаем полёты в, из и над Россией. Это последнее решение грузинских властей вызывает опасения за европейский путь Грузии», — сказал он во время брифинга в Брюсселе.

Ранее Стано призывал Грузию не пускать российские самолёты на свою территорию. Представитель ЕС аргументировал это тем, что они якобы небезопасны, так как антироссийские санкции не позволяют стране полноценно обслуживать американские и европейские борта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим с Грузией и снял запрет на прямые перелёты. В Минтрансе сообщили, что российские авиакомпании уже ведут подготовку к возобновлению перелётов, которые планируется сделать ежедневными.

В МИД Грузии поприветствовали решение российского лидера, которое «облегчит бытовую жизнь гражданам». При этом президент республики Саломе Зурабишвили назвала принятые Россией решения провокационными. По её словам, отмена виз приведёт к политическому напряжению в стране.