Красногорск, 16 мая 2023, 14:36 — REGNUM Сын бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова Пётр избил свою жену из-за денег, сообщил источник РЕН ТВ.

Сын бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова Пётр
Сын бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова Пётр

По информации источника, ночью между молодыми людьми вспыхнула ссора. Во время неё Каримов попросил супругу оплатить билет до Ташкента и гостиницу. Однако нужной суммы у женщины не оказалось, тогда Каримов набросил на неё с кулаками.

«Он сказал ей, чтоб она нашла ему деньги прямо сейчас. Но так как она не могла моментально найти для него деньги, он начал ее избивать», — пояснил источник.

В распоряжении РЕН ТВ также появились видеокадры задержания сына экс-президента Узбекистана. На них можно увидеть, как сотрудники полиции сажают Каримова в автомобиль.

Как сообщало ИА REGNUM, сын бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова избил супругу в подмосковном Красногорске. Инцидент произошёл в многоэтажном доме на Подмосковном бульваре. Женщина в результате происшествия оказалась в больнице с различными травмами. Медики диагностировали у неё тупую травму живота, сотрясение мозга и кровотечение.

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