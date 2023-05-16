Красногорск, 16 мая, 2023, 14:36 — ИА Регнум. Сын бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова Пётр избил свою жену из-за денег, сообщил источник РЕН ТВ.

Сын бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова Пётр

По информации источника, ночью между молодыми людьми вспыхнула ссора. Во время неё Каримов попросил супругу оплатить билет до Ташкента и гостиницу. Однако нужной суммы у женщины не оказалось, тогда Каримов набросил на неё с кулаками.

«Он сказал ей, чтоб она нашла ему деньги прямо сейчас. Но так как она не могла моментально найти для него деньги, он начал ее избивать», — пояснил источник.

В распоряжении РЕН ТВ также появились видеокадры задержания сына экс-президента Узбекистана. На них можно увидеть, как сотрудники полиции сажают Каримова в автомобиль.

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Как сообщало ИА REGNUM, сын бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова избил супругу в подмосковном Красногорске. Инцидент произошёл в многоэтажном доме на Подмосковном бульваре. Женщина в результате происшествия оказалась в больнице с различными травмами. Медики диагностировали у неё тупую травму живота, сотрясение мозга и кровотечение.