Ханты-Мансийск, 16 мая, 2023, 14:34 — ИА Регнум. Один человек погиб и ещё не менее пяти получили ранения в результате взрыва на газопроводе в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Об этом 16 мая сообщил Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Уточняется, что трагический инцидент произошёл в Белоярском районе региона на расстоянии порядка 30 км от посёлка Лыхма на газопроводе «Елец-1».

«Известно об одном погибшем, еще пять человек доставляются в медицинские учреждения», — говорится в сообщении.

Также указывается, что сейчас повреждённый участок газопровода перекрыт, на нём работают сотрудники пожарных и ремонтных служб.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая в Ингушетии четыре человека пострадали в результате взрыва бытового газа в частном доме. Инцидент произошёл в сельском поселении Нижние Ачалуки.