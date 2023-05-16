Сеул, 16 мая 2023, 14:24 — REGNUM Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена во время визита в Южную Корею обратилась с просьбой к президенту республики Юн Сок Ёлю оказать помощь Киеву поставками военного нелетального оборудования. Об этом 16 мая сообщило агентство Yonhap.

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена
Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена
© Martyn Wheatley / Keystone Press Agency

Отмечается, что Зеленская находится в Сеуле в качестве специального представителя своего мужа. На встрече с главой республики она поблагодарила Южную Корею за поддержку, солидарность и гуманитарную помощь, а также попросила об участии южнокорейского бизнеса в послевоенном восстановлении Украины. Зеленская также выразила надежду на помощь в виде нелетального военного оборудования, в частности для обнаружения и обезвреживания мин, а также на передачу украинской стороне машин скорой помощи.

Южнокорейский лидер заверил супругу украинского президента в том, что Сеул окажет активную помощь Киеву в тесном сотрудничестве с международным сообществом.

«Президент Юн ответил, что мы будем активно поддерживать украинский народ в тесном сотрудничестве с государствами — членами НАТО и международным сообществом», — заявил в ходе пресс-конференции пресс-секретарь президента Южной Кореи Ли До Ун.

Зеленская отдельно встретилась с первой леди Ким Гон Хи.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе супруга главы киевской власти Елена Зеленская, полностью его поддерживающая, привезла в Давос письмо от украинского лидера для главы КНР Си Цзиньпина. Она пояснила, что послание является «приглашением к диалогу» и сопровождает украинскую формулу мира.

В мае Зеленская посетила Лондон, где приняла участие в церемонии коронации Карла III. Она находилась в числе почётных гостей.

Также представитель украинского президента 4 мая посетила резиденцию британского премьер-министра Риши Сунака на Даунинг-стрит, где встретилась с его супругой Акшатой Мурти.

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