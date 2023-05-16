Жена Зеленского попросила Южную Корею о нелетальной военной помощи Киеву

Сеул, , 14:24 — REGNUM Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена во время визита в Южную Корею обратилась с просьбой к президенту республики Юн Сок Ёлю оказать помощь Киеву поставками военного нелетального оборудования. Об этом 16 мая сообщило агентство Yonhap.

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена © Martyn Wheatley / Keystone Press Agency

Отмечается, что Зеленская находится в Сеуле в качестве специального представителя своего мужа. На встрече с главой республики она поблагодарила Южную Корею за поддержку, солидарность и гуманитарную помощь, а также попросила об участии южнокорейского бизнеса в послевоенном восстановлении Украины. Зеленская также выразила надежду на помощь в виде нелетального военного оборудования, в частности для обнаружения и обезвреживания мин, а также на передачу украинской стороне машин скорой помощи.

Южнокорейский лидер заверил супругу украинского президента в том, что Сеул окажет активную помощь Киеву в тесном сотрудничестве с международным сообществом.

«Президент Юн ответил, что мы будем активно поддерживать украинский народ в тесном сотрудничестве с государствами — членами НАТО и международным сообществом», — заявил в ходе пресс-конференции пресс-секретарь президента Южной Кореи Ли До Ун.

Зеленская отдельно встретилась с первой леди Ким Гон Хи.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе супруга главы киевской власти Елена Зеленская, полностью его поддерживающая, привезла в Давос письмо от украинского лидера для главы КНР Си Цзиньпина. Она пояснила, что послание является «приглашением к диалогу» и сопровождает украинскую формулу мира.

В мае Зеленская посетила Лондон, где приняла участие в церемонии коронации Карла III. Она находилась в числе почётных гостей.

Также представитель украинского президента 4 мая посетила резиденцию британского премьер-министра Риши Сунака на Даунинг-стрит, где встретилась с его супругой Акшатой Мурти.

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