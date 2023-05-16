Москва, , 14:21 — REGNUM В Москве в районе завода «Москвич» вспыхнул пожар. Об этом 16 мая сообщил ТАСС.

Бывшая территория АЗЛК «Москвич». Москва Владимир Югасов © ИА REGNUM

Пожар возник на свалке мусора за парковкой автозавода. На кадрах очевидцев виден огромный столб чёрного дыма, который заметен из окон зданий, расположенных в нескольких километрах от промышленного объекта.

Площадь возгорания оценивается в 70 кв м. В МЧС подтвердили факт возгорания, подчеркнув, что оно происходит в отдельно стоящем ангаре, находящемся не на территории завода «Москвич».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что при пожаре в многоквартирном доме № 10, расположенном на Заповедной улице в Москве, 15 мая произошёл пожар. Его площадь составила 50 кв. м. В результате происшествия один человек погиб, один — пострадал. Шесть человек эвакуировали с места происшествия.