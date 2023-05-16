Москва, 16 мая, 2023, 14:21 — ИА Регнум. В Москве в районе завода «Москвич» вспыхнул пожар. Об этом 16 мая сообщил ТАСС.

Владимир Югасов ИА REGNUM Бывшая территория АЗЛК «Москвич». Москва

Пожар возник на свалке мусора за парковкой автозавода. На кадрах очевидцев виден огромный столб чёрного дыма, который заметен из окон зданий, расположенных в нескольких километрах от промышленного объекта.

Площадь возгорания оценивается в 70 кв м. В МЧС подтвердили факт возгорания, подчеркнув, что оно происходит в отдельно стоящем ангаре, находящемся не на территории завода «Москвич».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что при пожаре в многоквартирном доме № 10, расположенном на Заповедной улице в Москве, 15 мая произошёл пожар. Его площадь составила 50 кв. м. В результате происшествия один человек погиб, один — пострадал. Шесть человек эвакуировали с места происшествия.