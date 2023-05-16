Москва, 16 мая, 2023, 14:37 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ России 16 мая задержали за шпионаж 25-летнюю гражданку Украины, которая собирала сведения о российских Вооружённых Силах. У неё изъяли носители с данными о дислокации и выполняемых задачах группировки войск «Восток», участвующей в спецоперации РФ на Украине.

Кадр из видео Задержание

Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, передача подобной информации за рубеж использовалась против безопасности государства.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий вскрыта и пресечена шпионская деятельность гражданки Украины. По заданию иностранных спецслужб подозреваемая передавала информацию в отношении объектов, военной техники, укреплений и боевых позиций ВС РФ», — заявили в ведомстве.

В отношении шпионки возбудили уголовное дело по статье 276 Уголовного кодекса России, наказание по которой предусматривает лишение свободы сроком до 20 лет. Подозреваемая находится под стражей.

Российские спецслужбы и ранее выявляли аналогичные случаи на территории страны. Так, в начале 2023 года ФСБ РФ по Северной Осетии задержало на российско-грузинской границе подозреваемого в шпионаже в пользу Украины. 28-летний гражданин одной из стран СНГ передавал Киеву данные о местоположении российской военной техники. Через месяц силовики задержали агента СБУ, причастного к двум диверсиям на Московской железной дороге. Его завербовали в Польше, а перед заброской в Россию обучили в Латвии. В марте ФСБ задержала с поличным американского журналиста Эвана Гершковича — он пытался получить секретные сведения об одном из оборонных предприятий. В отношении иностранца возбудили уголовное дело за шпионаж в пользу США.