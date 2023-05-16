Актриса сериала «Каменская» Регина Разума умерла на 72-м году жизни
Рига, 16 мая, 2023, 14:25 — ИА Регнум. Советская и латвийская актриса Регина Разума, снявшаяся в сериале «Каменская», фильмах «Стрелы Робин Гуда», «Последний репортаж» и дугих, скончалась на 72-м году жизни. Эту информацию 15 мая обнародовал Новый Рижский театр (Jaunais Rīgas teātris, JRT) на официальном сайте
Актриса умерла 14 мая. Причины её смерти не сообщили.
«Регина Разума была одним из главных лиц JRT с 1993 года. На самом деле история JRT с самого начала немыслима без этой актрисы», — заявил по случаю кончины основатель и художественный руководитель театра Алвис Херманис.
Регина Разума родилась в 1951 году в Риге, окончила Рижское хореографическое училище. С 1968 года она работала в Государственном ансамбле песни и танца «Дайле». Её первая кинороль была в фильме «Танец мотылька» режиссёра Ольгерта Дункерса, вышедшем на экраны в 1971 году.
Всего она снялась более чем в 20 художественных фильмах, в том числе в картинах «Не покидай», «Сказки старого волшебника», «Возвращение Баттерфляй» и других.