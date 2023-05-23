Москва, 23 мая, 2023, 09:00 — ИА Регнум. Региональный этап первой Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», который прошел в апреле при поддержке национального проекта «Демография», посетили более 420 тысяч человек. Федеральный этап ярмарки состоится через месяц, 23 июня, на нем будет представлено еще больше возможностей для соискателей.

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«Всероссийская ярмарка трудоустройства проводится впервые. Количество участников как со стороны работодателей, так и со стороны соискателей превысило плановые показатели. Ярмарку посетило более 420 тысяч человек. Свыше 14 тысяч работодателей представили более 330 тысяч вакансий. Часть соискателей уже получили приглашения от предприятий», — отметила вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова.

Лидерами по числу представленных рабочих мест стали Краснодарский край, Москва, Донецкая Народная Республика, Омская область, Республика Татарстан, Ростовская область, Ставропольский край, Самарская область, Республика Крым, Нижегородская область, Кемеровская область, Республика Башкортостан, Московская, Челябинская и Ленинградская области, Санкт-Петербург и Красноярский край. В этих регионах на мероприятиях ярмарки были представлены до 31 тыс. вакансий. Многие посетители ярмарки уже вышли на новые рабочие места.

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Министерство труда и социальной защиты Краснодарского края Житель Краснодарского края Николай Кузнецов трудится слесарем-сборщиком

Жительница Краснодарского края Татьяна Омеланенко находилась в поиске работы с января 2023 года. Подобрать подходящие вакансии не могла из-за удалённого места проживания. Но после Всероссийской ярмарки трудоустройства Татьяна уже приступила к работе контролера-учетчика в компании «Агрокомплекс» в соседнем селе.

Александр Мартынов из Ульяновска на ярмарке трудоустройства пообщался с представителями городских кадровых служб предприятий и организаций города, получил информацию об открытых позициях. После ярмарки он вышел на новое место, теперь он трудится дорожным рабочим. «Работа нравится. Рад, что нашёл подходящую работу, которая позволит повысить материальное благополучие семьи», — поделился Александр.

Другая жительница Ульяновска — Светлана Феофанова — на региональном этапе успешно прошла собеседование и уже принята на работу специалистом паспортного стола в городской геронтологический центр «Забота». «Работа нравится, ощущаю поддержку со стороны коллег», — говорит Светлана.

Всероссийская ярмарка призвана объединить соискателей и работодателей из разных отраслей промышленности — от малого и среднего бизнеса до крупных корпораций. Для участников это реальная возможность найти работу.

«Всероссийская ярмарка трудоустройства дала возможность компаниям искать сотрудников не только в своём регионе, но и за его пределами, а соискателям — встретиться сразу с несколькими работодателями», — подчеркнул глава Минтруда России Антон Котяков.

Для федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства, который пройдет 23 июня, создана отдельная страница портала «Работа России», где соискатели смогут ознакомиться с лучшими представленными на ярмарке предложениями работодателей со всех регионов. Запланировано проведение онлайн-презентаций крупнейших работодателей и онлайн-дискуссии по темам, актуальным на рынке труда.

Одновременно с этим во всех регионах пройдут офлайн-ярмарки, где можно будет трудоустроиться у работодателей, участвующих в трансляции, и получить услуги центров занятости.

Как сообщало ИА Регнум, по национальному проекту «Демография» реализуется проект по модернизации службы занятости. Центры занятости «Работа России» переходят на единые стандарты оказания услуг в зависимости от жизненной ситуации соискателя и бизнес-ситуации работодателя. Проводится переобучение специалистов центров занятости, подготовка карьерных и кадровых консультантов. Кроме того, обновляется инфраструктура самих центров занятости. Сейчас уже обновлено почти 200 центров по всей стране.