Советник врио главы ДНР Гагин: ВС России уничтожили не менее 70% штурмовой бригады ВСУ у Марьинки

Донецк, , 14:10 — REGNUM Российские войска уничтожили как минимум 70% 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр) ВСУ возле Марьинки в ДНР. Об этом 16 мая рассказал советник врио главы республики Ян Гагин.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Сегодня 79-я ОДШБр попыталась ретироваться при поддержке своей артиллерии, но наши войска сорвали эту попытку», — привёл его слова ТАСС.

Гагин отметил, у противника ограничена возможность подвоза боеприпасов, так как российская артиллерия контролирует дороги возле Марьинки.

«Уже уничтожено не менее 70% этой бригады», — пояснил советник врио главы ДНР и добавил, что также украинские войска потеряли значительное количество техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 16 мая, врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что на сегодняшний день ситуация на угледарском направлении продолжает оставаться стабильно напряжённой. Он уточнил, что на этом направлении происходит позиционное противостояние.