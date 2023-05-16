В институте СО РАН оказались не в курсе причин ареста учёного Звегинцева
Москва, 16 мая 2023, 14:03 — REGNUM В Институте теоретической и прикладной механики имени Христиановича СО РАН не знают, из-за какой статьи могли арестовать физика Валерия Звегинцева, сообщил 16 мая РЕН ТВ.
Представители института рассказали, что никто не был ознакомлен со статьёй, которая якобы стала причиной для подозрений в госизмене.
«Дело закрытое, никто не ознакомлен со статьей», — пояснили представители ИТПМ СО РАН.
Согласно полученной информации, с деталями дела ознакомлен только Валерий Звегинцев и его адвокат. При этом сотрудники института опубликовали открытое письмо, в котором заявили, что в своих работах и выступлениях учёный якобы не разглашал секретные сведения, а над отечественной аэродинамикой теперь нависла угроза.
Как сообщало 16 мая ИА REGNUM, Валерия Звегинцева арестовали по подозрению в государственной измене. Его задержали три недели назад. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Уточняется, что причиной для возбуждения дела о госизмене могла стать публикация Звегинцева о газовой динамике в иранском журнале.
Также петербургский суд зарегистрировал уголовное дело в отношении главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Анатолия Маслова. Его также обвиняют в госизмене. Всего дела возбудили в отношении трёх учёных ИТПМ СО РАН. В вузе выразили уверенность, в том, что Звегинцев, а также Анатолий Маслов и Александр Шиплюк, которые были задержаны в 2022 году, невиновны.
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