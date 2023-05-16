Лондон, 16 мая, 2023, 14:01 — ИА Регнум. Условием передачи Украине британских дронов-камикадзе, построенных по спецзаказу, является их использование исключительно для возвращения территорий, которые Лондон считает украинскими. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

Ссылаясь на источники в минобороны королевства, издание информирует, что несколько сотен дронов с радиусом действия до 200 км скоро будут готовы для отправки ВСУ. В канцелярии премьера подчеркнули, что на новые БПЛА распространяется прежнее правило, согласно которому британские вооружения не должны использоваться для нанесения ударов по территории России, за исключением новых регионов.

«Условием оказываемой нами помощи было то, что она должна использоваться для защиты суверенитета Украины. Эти беспилотники не являются исключением», — заявил журналистам официальный представитель главы британского правительства Риши Сунака.

По мнению экспертов, которое опубликовало издание, дроны-камикадзе станут для ВСУ дополнением к ранее переданным им Великобританией высокотехнологичным ракетам воздушного базирования Storm Shadow.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что британские власти готовят очередной пакет военной помощи Украине. Как заявил Риши Сунак, пакет включит сотни зенитных ракет и новых ударных дронов большой дальности — более 200 км.