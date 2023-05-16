Замглавы МИД Армении Сафарян: вопрос о выходе из ОДКБ сейчас не стоит на повестке дня

Ереван, , 13:55 — REGNUM На сегодняшний день вопрос о возможности выхода Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не стоит на повестке дня. Об этом 16 мая заявил на брифинге заместитель армянского министра иностранных дел Мнацакан Сафарян.

ОДКБ Иван Шилов © ИА REGNUM

«На данный момент такого вопроса нет», — сказал он.

Сафарян добавил, что вопрос о выходе республики из ОДКБ мог обсуждаться на заседании Совбеза после эскалации ситуации на армяно-азербайджанской границе в сентябре 2022 года.

Ранее секретарь армянского Совбеза Армен Григорян заявил, что вопрос о выходе страны из ОДКБ обсуждался в Ереване.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что Запад ведёт системную работу с целью подрыва союзнических отношений в рамках ОДКБ. Он добавил, что организация сейчас играет ключевую роль в поддержании региональной стабильности.