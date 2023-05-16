Ереван, 16 мая, 2023, 13:55 — ИА Регнум. На сегодняшний день вопрос о возможности выхода Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не стоит на повестке дня. Об этом 16 мая заявил на брифинге заместитель армянского министра иностранных дел Мнацакан Сафарян.

Иван Шилов ИА REGNUM ОДКБ

«На данный момент такого вопроса нет», — сказал он.

Сафарян добавил, что вопрос о выходе республики из ОДКБ мог обсуждаться на заседании Совбеза после эскалации ситуации на армяно-азербайджанской границе в сентябре 2022 года.

Ранее секретарь армянского Совбеза Армен Григорян заявил, что вопрос о выходе страны из ОДКБ обсуждался в Ереване.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что Запад ведёт системную работу с целью подрыва союзнических отношений в рамках ОДКБ. Он добавил, что организация сейчас играет ключевую роль в поддержании региональной стабильности.