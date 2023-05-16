Гаага, Нидерланды, 16 мая, 2023, 14:19 — ИА Регнум. Апелляционный суд Амстердама отказался выселять сквоттеров, занявших дом экс-члена совета директоров «Яндекса» Аркадия Воложа в Амстердаме. Во вторник, 16 мая, судья заявил, что они пока могут продолжать проживание в нём.

Владимир Астапкович/РИА Новости Аркадий Волож

Отмечается, что выселение якобы приведёт к «неоправданному простою» недвижимости Воложа. Но судьи определили, что «проживающие» при этом не должны доставлять неудобств соседям, а под «неудобствами» следует понимать вечеринки и другие шумные мероприятия. Заявление суда привёл ТАСС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сквоттеры заняли дом предпринимателя ещё 31 октября 2022 года. Мотивировали они это тем, что захват дома российского бизнесмена — своеобразная акция против «жадности олигархов и капиталистов». Захватчики вывесили на балконе здания соответствующие плакаты и транспаранты. Сколько всего человек заселились в дом, не уточняется. Ранее адвокат Воложа уже предпринимал попытки добиться выселения сквоттеров, но суд также встал на их сторону. Судья постановил, что для принудительного выселения якобы нет достаточных оснований.

Аркадий Волож — предприниматель и программист, сооснователь и экс-генеральный директор группы компаний «Яндекс». Бизнесмен попал под персональные санкции ЕС, Украины и Швейцарии. Покинул «Яндекс» 30 декабря 2022 года, проживает в Израиле.