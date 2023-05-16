Нижний Новгород, 16 мая, 2023, 13:54 — ИА Регнум. Житель Нижегородской области, подрабатывающий частным извозом, лишился пальца из-за дорожного инцидента. Об этом 16 мая сообщил Telegram-канал «112».

Иллюстрация министерства природных ресурсов и экологии Лоси на автодороге

Пятидесятилетний слесарь Аббасали в ночь на 15 мая согласился отвезти компанию из четырёх человек из Мулина в Дзержинск. Пассажиры были нетрезвые, но поездка проходила спокойно до тех пор, пока водитель такси не сбил на трассе лося, которого из-за темноты не заметил. От удара животное влетело в салон.

Мужчины накинулись на водителя с претензией, что испачкались. После этого они затолкали его в автомобиль, вывезли в лес, где избили, ограбили и отрезали мизинец на руке.

Шофёру удалось сбежать и позвонить знакомому, который приехал за другом и вызвал полицию. Пострадавшего госпитализировали в больницу с множественными травмами.

Двух подозреваемых в избиении и издевательствах над таксистом уже задержали. Один из них дал признательные показания. Остальных злоумышленников ищут.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурске 24-летнего местного жителя обвинили в убийстве таксиста и краже его автомобиля. По данным следствия, молодой человек вызвал знакомого водителя такси и попросил отвезти в район кладбища, где избил его деревянной палкой по голове. После ударов монтировкой пострадавший скончался. Преступник поджёг тело и уехал на автомобиле погибшего. Подозреваемого арестовали.

В мае в Екатеринбурге пострадал не таксист, а его пассажир. Водитель избил мужчину за то, что тот отказал покинуть автомобиль. Пострадавший написал заявление в полицию.