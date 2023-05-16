Тбилиси, 16 мая, 2023, 14:12 — ИА Регнум. Грузинская национальная авиакомпания Georgian Airways получила разрешение на пассажирские перевозки в Россию 20 мая. Об этом 16 мая сообщила пресс-служба Агентства гражданской авиации Грузии в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Самолёт

Компания будет выполнять рейсы между Москвой и Тбилиси семь раз в неделю. Ранее аналогичное разрешение получила российская компания «Азимут», которая запланировала первый чартерный полёт на 19 мая.

По данным Агентства гражданской авиации Грузии, в ведомство подали заявки три российские авиакомпании. Кроме рейсов в Тбилиси, обсуждают возможность полётов в Кутаиси и Батуми.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 10 мая отменил запрет на прямое авиасообщение с Грузией. В Тбилиси положительно отреагировали на это, но ряд грузинских оппозиционных партий, а также некоммерческие организации, финансируемые Западом, выступили резко против.

Противники потепления отношений с Москвой устроили акции протеста в Тбилиси и потребовали от правящей партии «Грузинская мечта» запретить авиасообщение с Россией. По мнению сторонников евроинтеграции, сближение с Россией помешает Грузии получить статус кандидата в ЕС.