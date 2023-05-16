Глава ЦБ Набиуллина: восстановлены права российских инвесторов на сумму около трёх триллионов рублей

Москва, , 13:44 — REGNUM Меры властей России, включая принудительную конвертацию депозитарных расписок, помогли восстановить права российских инвесторов на активы примерно в три триллиона рублей. Об этом 16 мая в ходе конференции НАУФОР заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Эльвира Набиуллина © Пресс-служба Банка России/РИА Новости

«Было сделано немало для того, чтобы нашим инвесторам вернуть их права. Это и автоматическая принудительная конвертация депозитарных расписок, принудительный перевод учёта прав в нашу российскую учётную инфраструктуру, это и замещающие облигации», — сказала экономист.

По словам Набиуллиной, результатом мер властей России в сфере экономики стало восстановление прав инвесторов на сумму около трёх триллионов рублей. Однако глава Банка России отметила, что часть активов остаётся заблокированной.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Набиуллина пока не видит перспектив «тотального обмена» замороженными активами между Россией и недружественными странами. ЦБ выбрал путь индивидуальной защиты инвесторов, использует принудительную конвертацию депозитарных расписок, принудительный перевод учёта прав в российскую учётную инфраструктуру, замещающие облигации.

Как сообщил в марте 2022 года министр финансов Антон Силуанов, за рубежом в рамках санкций заморозили российские золотовалютные резервы на сумму 300 млрд долларов. В ЕС с тех пор ищут способы изъять эти средства так, чтобы это выглядело законным.