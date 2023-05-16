Москва, , 13:47 — REGNUM Россия теперь, после денонсации Договора об обычных вооружённых силах в Европе, может размещать своё оружие там, где нужно ей — в соответствии со своими интересами, написал 16 мая замглавы Совета Безопасности Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.

Дмитрий Медведев Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Госдума денонсировала ДОВСЕ. Туда ему и дорога», — заявил Медведев.

Он напомнил, что договор утратил актуальность для России ещё в 2007 году, когда Москва приостановила своё участие в нём.

«Но теперь и по линии ранее приостановленных международных обязательств нам ничто не мешает размещать наше оружие там, где мы хотим, для защиты национальных интересов. Включая нашу российскую часть Европы», — отметил замглавы СБ РФ.

Он подчеркнул, что Россия будет максимально наращивать выпуск оружия, военной и специальной техники и средств поражения.

«Кстати, привет [президенту Франции Эммануэлю] Макрону. По его логике, это тоже геополитический проигрыш России», — резюмировал Медведев.

16 мая на пленарном заседании Госдума приняла закон о денонсации ДОВСЕ. Комментируя это решение, в МИД РФ заявили, что возврат к договору при нынешнем отношении Запада к России невозможен.

О «геополитическом поражении» России в конфликте с Украиной Макрон заявил в интервью L’Opinion 15 мая. Он назвал Россию зависимой от Китая. В МИД указали на безуспешную попытку главы Франции выдать желаемое за действительное.

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