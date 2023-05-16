Замглавы МИД Армении Сафарян: Ереван не получил от Москвы оплаченное вооружение

Ереван, , 13:39 — REGNUM Власти Армении всё ещё не получили от России заказанное и оплаченное вооружение. Об этом 16 мая заявил на брифинге заместитель армянского министра иностранных дел Мнацакан Сафарян.

Здание МИД Армении © Максим Блинов/РИА Новости

«Работы продолжаются, вооружение в Армению не поступило, мы пытаемся продолжить эти работы, мне нечего добавить. Оплата была проведена, но вооружение не поступило», — сказал он.

При этом замглавы МИД республики не стал уточнять подробности этой сделки и порекомендовал просить более детальные данные по этому вопросу в минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения пытается избежать западных санкций за сотрудничество с Россией. Он уточнил, что из-за этого республика дала очень чётко понять России, что Ереван не желает навредить Москве, но и не хочет попасть под рестрикции.